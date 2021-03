Bistagno, buone notizie per la Sp229

BISTAGNO - Buone notizie dalla Provincia alessandrina. «Il presidente Baldi Gianfranco mi ha comunicato che sono stati stanziati i fondi per il ripristino della strada provinciale 229 Bistagno/Roncogennaro – informa il sindaco Roberto Vallegra - La cifra prevista è vicina al milione di euro».

Dopo lo stanziamento partirà l'iter burocratico: sopralluoghi, progettazione, gare d'appalto ed affidamento lavori. Il Comune è pronto a monitorare i lavori ed escogitare soluzioni alternative. «L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno – continua il primo bistagnese - In futuro i cantieri potrebbero determinare la chiusura della strada per alcuni periodi. Per questo motivo, ad inizio estate, provvederemo a terminare le opere sulle strade comunali "Gaiasco" e "Borella"(già percorribili) in modo da avere due alternative viabili per raggiungere la frazione Roncogennaro e successivamente il nicese e canellese».