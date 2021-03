La differenziata prosegue

TORTONA - Giovedì 25 marzo, il Comune di Tortona insieme a Gestione Ambiente S.p.A. ha tenuto una video conferenza con gli amministratori di condominio per fare il punto sulle consegne dei contenitori della nuova raccolta differenziata dei rifiuti dove si sono ricordate le opzioni per i condominii che hanno problemi di spazio, ma non sono emerse particolari criticità: gli amministratori e i tecnici di Gestione Ambiente stanno collaborando per trovare la soluzione migliore e meno impattante per gli utenti.

Intanto, proseguono le consegne dei kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo nella Zona 3B (Oasi), quella forse con il maggior numero di condominii, ma senza particolari intoppi o problematiche. Una volta avviata la Zona 3B, previa comunicazione a tutti i cittadini interessati, si andrà avanti con le consegne, nell’ordine: Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino); Zona 2 (Zona “Municipio” Corso Alessandria); Centro Storico; Frazioni limitrofe (Vho, Mombisaggio); Zona 6A (Rivalta); Zona 6B (Castellar Ponzano). Ad oggi, le zone già avviate con il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti sono: Zona 5 (aree industriali I5, I6, I13, I14, che comprendono sia le utenze non domestiche sia le utenze domestiche); Zona 5 (località Cascinotti, frazioni Torre Garofoli e Passalacqua, Strada Statale per Alessandria); Zona 3A (Villoria); Zona 4A (Paghisano); Zona 4B (Zona Castello e Bedolla).

Ricordiamo che ogni avvio sarà preceduto dalle necessarie attività di comunicazione - eccetto, per ora, gli incontri pubblici causa emergenza Covid - che tutte le informazioni si trovano sul sito www.gestioneambiente.net e sulla pagina Facebook gestioneambientespa, e che c’è la possibilità di contattare Gestione Ambiente attraverso il Numero Verde gratuito 800.085.312.