Nuove strisce pedonali e piste ciclabili "più visibili"

ALESSANDRIA - In fondo al quartiere Orti, in viale Milite Ignoto, si sono sperimentate le nuove strisce pedonali, che hanno una linea rossa trasversale per "renderle più visibili alle auto" come ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini.

Una sperimentazione lungo i tratti di strada dove c'è più traffico e più pericolo. "Anche se l'invito che vorrei rivolgere a tutti gli automobilisti è di rispettare le regole del Codice della Strada, la velocità e di iniziare ad avere maggiore senso civico. Solo così si potranno evitare situazioni di pericolo. I dissuasori e gli altri strumenti servono. Ma non bastano da soli".

Un colore 'vivo' ed intenso - come il rosso - per migliorare quindi la visibilità è stato utilizzato anche in un'altra zona della città, per segnalare la pista ciclabile presente. "Lo avevamo detto che dove possibile, anche sulle piste ciclabili, si sarebbero apportati miglioramenti" ha voluto sottolineare l'assessore.

Così in via Monteverde, alla rotonda del quartiere Galimberti si sono colorati i tratti di pista per le due ruote, in intersezione con alcuni tratti di attraversamenti pedonali.