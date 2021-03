Attività chiuse durante il lockdown? Agevolazioni sulla Tarip 2020

CASSINE - Una misura per andare incontro agli operatori del territorio che nel corso del 2020 hanno pagato a caro prezzo la chiusura parziale o totale delle proprie attività. A tale proposito, il Comune di Cassine ha deciso di concedere le agevolazione sulla tariffa Tarip 2020 a favore delle attività economiche industriali, artigianali, commerciali e professionali che nei mesi di lockdown hanno inevitabilmente usufruito in maniera ridotta del servizio di raccolta rifiuti.

A partire da ieri, lunedì 29, e fino al 16 aprile sarà possibile fare richiesta presentando il modulo che è possibile trovare sul sito del Comune di Cassine. «L’agevolazione - fanno sapere dagli uffici comunali - viene concessa alle utenze non domestiche riferite ad attività economiche industriali, artigianali, commerciali o professionali con sede operativa nel Comune di Cassine, assoggettate alla TARIP nel 2020 e verrà riconosciuta direttamente da Econet nella bolletta del saldo TARIP 2020 tramite sgravio a conguaglio o tramite emissione di nota di credito. Per accedere alle agevolazioni, è necessario che i soggetti siano in regola con il versamento dei tributi comunali nonché della TARIP 2019 alla data di presentazione della domanda, oppure abbiano in corso un piano di rateizzazione per cui risultino essere in regola con i pagamenti».