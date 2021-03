Continua l'avventura di Gabriele Toso: vinti 32.500 euro a "L'eredità"

CASALE - Aveva già gareggiato al programma di Rai 1, "L'Eredità", a ottobre 2019. Dopo una doppia vittoria alla "Ghigliottina" - per un totale di 115 mila euro - ora il casalese Gabriele Toso è tornato (in veste di campione) e segna ancora.

Nella puntata di ieri sera, lunedì 29 marzo, infatti il giovane ventiduenne si è aggiudicato ben 32.500 euro, indovinando il collegamento tra le cinque parole messe in gioco. E il montepremi aggiudicato? Verrà devoluto a Progetto Arca, associazione benefica che offre sostegno a famiglie povere e in difficoltà.

Un ottimo risultato che inaugura l'inizio di una nuova avventura per Toso: a seguito della sua vittoria parteciperà anche al prossimo episodio del programma, in onda questa sera su Rai 1 o in diretta su Rai Play.