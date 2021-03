Gabriella Bigatti ospite del corso per gli amministratori del Monferrato Unesco

CELLA MONTE - Prosegue il corso di Europrogettazione dedicato agli amministratori under 35 dei Comuni appartenenti alla core zone del Monferrato Unesco. L'ultimo webinar, che si è svolto sabato 27, aveva come temi principali 'La road map nell'Europrogettazione: il Progetto Europeo, le Fonti e i Bandi' e 'Il nuovo programma Diritti e Valori 2021-2027'. A trattarli è stata la project manager Gabriella Bigatti.

«Il nuovo programma Diritti e valori 2021-2017 - ha spiegato Bigatti - è il risultato della fusione di due programmi del precedente periodo 2014-2020 'Europa per i cittadini' e 'Diritti, uguaglianza e cittadinanza', e ha, tra i suoi obiettivi, quello di proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei Trattati dell'Ue e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive».

Il prossimo appuntamento è fissato per questa sera alle 18.30, con il web-meeting dal titolo 'La gestione dei progetti europei per l’ambiente' a cura di Cristina Barbieri dell’Istituto Delta.

A seguire, i prossimi incontri saranno martedì 6 aprile con Enrico Rivella dell’Arpa; martedì 13 aprile ancora con Bigatti; martedì 20 aprile con Antonella Perin dell’Associazione Arte e Storia e con il botanico Franco Picco; sabato 24 aprile (in presenza a Cella Monte, Palazzo Volta), 'Introduzione al Programma Erasmus+ 2021-2017, con focus su: Azione Chiave 2, Partenariati Strategici KA2 a supporto strategico di territori e persone, Erasmus Giovani, gli Scambi giovanili' con Bigatti che sarà ospite anche martedì 4 maggio. Domenica 9 maggio, in presenza a Palazzo Volta, “Salute e sport promossi attraverso i programmi della UE; il Green Deal Europeo” e “Budget e aspetti amministrativi dei progetti Europei” sempre a a cura di Bigatti; sabato 22 maggio “Comunicare il paesaggio e marketing turistico” con Fabio Di Nicola dell’Upo e infine sabato 29 giugno “Marketing per turisti di lingua inglese e tedesca” con Cristina Iuli e Miriam Ravetto dell’Upo.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@ecomuseopietracantoni.it