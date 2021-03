Ospedale, pazienti Covid dal torinese

OVADA - Non ci sono solo i 120 pazienti attualmente gestiti grazie al protocollo di cure e monitoraggio domiciliari avviato la scorsa primavera. Anche l'ospedale di Ovada, tra oggi e domani, tornerà ad accogliere malati di Covid 19. Si tratta di soggetti, provenienti da altre aree della nostra regione, che necessitano di cure a bassa intensità in attesa di definitivo trasferimento in strutture d'accoglienza della cintura torinese. Tra oggi e domani saranno 14 i nuovi degenti all'interno della struttura di via Ruffini nella quale rimarranno altri 15 posti letto a disposizione delle altre patologie.