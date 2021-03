Palazzo Levi: a disposizione più di 37mila euro per eventi

ACQUI TERME - Palazzo Levi è pronto a sostenere eventi che rendano partecipata la città. «La situazione sanitaria ha ostacolato la programmazione qualsiasi iniziativa che potesse arricchire l’offerta culturale, turistica e sportiva cittadina nei primi mesi dell’anno - informano - Tuttavia, con l’ottica di un graduale ritorno alla normalità, il Comune intende promuovere nell’anno 2021 iniziative in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, ricreativo e sportivo al fine di fornire a turisti e residenti una ricca offerta culturale e turistica, avvicinando settori di pubblico sempre nuovi e ampi, con lo scopo di valorizzare il territorio, le sue peculiarità e i suoi asset culturali, paesaggistici ed enogastronomici». Ecco quindi pronto un avviso pubblico volto al reperimento di proposte progettuali.

«L’ammontare della somma totale a disposizione è pari a 37.700 euro - spiegano dal governo locale - per ogni domanda potrà essere erogato un contributo non superiore a 10mila euro. I contributi saranno erogati in base alla valutazione dei progetti effettuata da apposita Commissione, in base a criteri prestabiliti».L’Avviso Pubblico prevede anche agevolazioni diverse come prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell’iniziativa.

«Con l'avviso intendiamo utilizzare uno strumento che risponda pienamente al principio di trasparenza, un criterio cogente in grado di conformare la relazione tra soggetti pubblici e privati e di garantire i principi di legalità e d'imparzialità - concludono - Sarà posta particolare attenzione al carattere innovativo delle proposte, ma senza tralasciare l’importanza delle attività consolidate nel tessuto culturale, turistico e sportivo cittadino».