Protezione civile, lo sforzo per l'hub dei vaccini

ALESSANDRIA - E' stato grande, come sempre quando c'è da mobilitarsi per qualche emergenza, lo sforzo della Protezione civile di Alessandria per arrivare in tempi rapidissimi all'apertura dell'hub vaccinale all'ex caserma Valfrè. I volontari si sono adoperati senza sosta per la sistemazione di container e tensostruttura e, dopo l'inaugurazione di sabato mattina alla presenza anche del governatore Alberto Cirio, lunedì i primi alessandrini si sono potuti recare sul posto per ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Al fianco della Protezione civile alessandrina anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria guidata dal presidente Luciano Mariano, che ha supportato l'operazione e pure le spese di gestione della colonna mobile, una realtà che tutta Italia ci invidia. E che ha fatto del Gruppo un fiore all'occhiello della nostra città.