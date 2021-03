Crisi Cerutti: «Se non ci daranno una risposta ce la andremo a prendere»

CASALE - «Se non ci daranno una risposta in tempi brevi ce la andremo a prendere, sotto il tribunale di Vercelli, spostando lì il presidio». Sono perentori Maurizio Cantello di Fiom Cgil, Alberto Pastorello di Uilm Uil e Calogero Palma di Fim Cisl alla manifestazione di oggi dei lavoratori Cerutti alla rotonda di Oltreponte. Per una mattina la protesta si è spostata dallo stabilimento di via Adam per intercettare il più possibile l'opinione pubblica. Le due giudici non hanno ancora risposto alla richiesta di cassa integrazione per i dipendenti (mercoledì scorso avevano chiesto un paio di giorni) e da Roma, dopo i proclami, i tavoli non ci sono ancora. I dipendenti, per sensibilizzare, si sono messi ad attraversare ripetutamente la strada sulle strisce pedonali, obbligando gli automobilisti a rallentare, a guardarli, ad ascoltare il loro grido di dolore.