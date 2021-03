Al Cristo nasce il Gruppo Giovani Imprenditori

ALESSANDRIA - L'associaizone commercianti del quartiere Cristo ha creato un gruppo giovani. Una vera e propria squadra (sono undici, più i coordinatori) su cui costruire il futuro. “Siamo contenti - spiega Silvana Sordo la Presidente dei Commercianti del Quartiere - investiamo sui giovani, sono una risorsa importante per tutti. A loro il compito di supportare le iniziative del commercio del Cristo e aiutarci a portare avanti i progetti. E’ un passo importante perché è la prima volta che il Quartiere Cristo costituisce un gruppo di Giovani Imprenditori. Una spinta in più per sostenere le nostre piccole attività e valorizzare il territorio in un periodo difficile come questo".

I coordinatori/collaboratori: Alessandro Pera, Marco Bagliano

Gruppo Giovani Imprenditori

Simona Moscatiello, Alex Vettorello, Martina Muratore, Benedetta Belotti, Chiara Pieri, Alessandro Avalle, Georgiana Lucaci, Francesco Tempesta , Christian Orsogna, Antonio Pignataro, Marzia Levote.



Tra le prime proposte: riportare nel quartiere la festa della leva (alla Don Bosco), creare eventi provare a coinvolgere maggiormente i giovani della Circoscrizione Sud.