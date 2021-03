Bertram: Bartocci vince il premio Betti

TORTONA - Il general manager della Bertram Ferencz Bartocci ha vinto il Premio Pierfrancesco Betti, istituito dalla Lega Nazionale Pallacanestro per ricordare la figura del dirigente prematuramente scomparso nel dicembre 2017.

"Grazie ai colleghi che mi hanno concesso l’onore di ricevere questo premio – il commento di Bartocci,– che porta il nome di un amico che ci ha lasciati troppo presto. Voglio ringraziare la società Derthona Basket, tutti i collaboratori, lo staff tecnico della prima squadra, gli atleti, i sanitari e il nostro mondo del settore giovanile per il supporto quotidiano: il Premio è di tutti perché siamo una squadra”.

Il premio viene assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia che inizia venerdì a Cervia e in occasione del quarto di finale tra Derthona e Ferrara, verrà consegnato al dirigente bianconero.

