Piscine dei Bagni: un privato si fa avanti per la gestione estiva

ACQUI TERME - L'estate si avvicina e il pericolo è quello di un'altra estate senza piscina. «Abbiamo individuato, così come l'anno scorso, un soggetto privato disponibile alla gestione delle Piscine Monumentali, che potrebbe assumersi oneri e onori - ha informato il sindaco Lorenzo Lucchini - Si tratta di persone che hanno sia competenze tecniche che manageriali, adatte ad assumersi il ruolo di gestori di questa struttura».

L'imperio di fare o meno in gestione la struttura di zona Bagni è di Terme di Acqui Spa, o meglio, del socio di maggioranza Finsystem (leggasi famiglia Pater).

«Abbiamo scritto ufficialmente una lettera alla proprietà di Terme di Acqui spa: crediamo che debba essere fatto un ragionamento in tempi rapidi per valutare questa possibilità da parte della società delle terme, decidendo quale percorso intraprendere per la riapertura delle Piscine Monumentali» ha concluso il primo acquese.