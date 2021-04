C'è un nuovo primario a Tortona

TORTONA - Ha preso servizio da questa mattina, 1 aprile, il nuovo primario del reparto di Medicina Interna e Pronto Soccorso presso l'ospedale locale, il dottor Mario Dealessi. 64 anni, nato a Alessandria, dal 1° Maggio 2020, dopo il pensionamento della dott.ssa Girino, ha svolto le funzioni di direttore Medicina Interna di Casale con responsabilità sia delle aree convenzionali che di quelle Covid, organizzando la ristrutturazione dei vari reparti in funzione dell’attività di assistenza dei malati ricoverati a causa della pandemia. Laureato all’Università di Genova è specializzato in medicina interna e in diabetologia e malattie del ricambio.

E' organizzatore e responsabile dell’ambulatorio di studio e prevenzione dell’arteriosclerosi sia nell’ambito delle dislipidemie genetiche – in collaborazione con l’Università di Genova – sia tramite l’attività di studio e il trattamento dell’ipertensione arteriosa, così come dell’ambulatorio malattie rare, in collaborazione con l’Università di Torino, e organizzatore di convegni di aggiornamento scientifico su argomenti di prevenzione cardio-vascolare sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ambito delle Società scientifiche Sisa e Fadoi che, a livello nazionale, si occupano di ricerca e linee guida in queste tematiche.

Il commissario dell'Asl AL Valter Galante ha dichiarato: "Auguro un buon lavoro al dottor Dealessi, la cui grande esperienza e professionalità contribuiranno al rilancio delle attività dell’ospedale di Tortona”.