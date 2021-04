Chiorino sulla Cerutti: "Bene la cassa, ora al ministero si trovi una soluzione concreta"

TORINO - L'assessore Regionale Elena Chiorino commenta la buona notizia giunta oggi sulla crisi Cerutti: «Bene l’arrivo di questa notizia oggi, soprattutto per i lavoratori direttamente coinvolti perché da un margine di tempo per convocare il tavolo di crisi come richiesto un mese fa al Ministero del Lavoro e sollecitato ieri con una seconda lettera inviata al Ministro Andrea Orlando. Già in occasione dell’incontro in IX commissione parlamentare lo scorso 11 marzo avevo illustrato al Ministro le numerose crisi piemontesi, tra cui quella della Cerutti. Ora va trovata una soluzione concreta per i lavoratori, non soltanto un “tampone” con un rinvio del problema».