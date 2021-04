ALESSANDRIA - Il mondo del podismo piange Riccardo Fischetti, 46 anni, abitava in città. Riccardo è morto mercoledì pomeriggio, nella sua abitazione. E a nulla è valso l'intervento dei soccorritori. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che ha svolto accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il 46enne potrebbe aver messo in atto un gesto anticonservativo. In un biglietto i suoi ultimi pensieri.

Fino ad un paio di anni fa, Fischetti aveva indossato la maglia della Sai podismo, poi il trasferimento ad un'altra società. Come tutti gli amanti dello sport ha poi fatto i conti con il lungo periodo di inattività sportiva, soprattutto a livello agonistico a causa della pandemia.

I colleghi lo ricordano con affetto: "Era una bravissima persona, un gran lavoratore. Forse un po' riservato, ma sempre disponibile".