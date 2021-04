Il Rotaract dona 150 tamponi al dormitorio

TORTONA - Continuano i services benefici del Rotaract Club Tortona grazie ai fondi raccolti dalla masterclass "Avanguardia Digitale", il percorso di formazione dedicato all'innovazione, al digitale e al neuromarketing.

Mercoledì 31 marzo si è tenuta la consegna di 150 tamponi test rapidi al dormitorio "Matteo 25" di Tortona: la consegna è avvenuta nel palazzo comunale, alla presenza del sindaco Federico Chiodi e dei rappresentanti dell'associazione "Matteo 25" fra cui la presidentessa Laura Cebrelli.

"Abbiamo voluto ancora una volta far sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza in un momento così difficile - dice il presidente del Rotaract Tortona Luca Barberis - coprendo la spesa di tre mesi di utilizzo dei tamponi rapidi, aiutando così persone meno fortunate di noi. Ringraziamo nuovamente il sindaco per la disponibilità e per aver speso buone parole nei nostri confronti e confidiamo di continuare a sostenere, nel nostro piccolo, la comunità tortonese".