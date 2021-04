Nuove date, il campionato finirà il 2 maggio

ALESSANDRIA - L'ipotesi diventa certezza: la serie C cambia il calendario per permettere di completare i recuperi. Il consiglio direttivo ha condiviso la proposta che era già stata avanzata dal presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.

Il terzultimo turno, fissato per mercoledì 14, slitta a domenica 18, data in cui l'Alessandria ospiterà la Pergolettese (20.30). Lo scontro, tanto atteso, a Como si giocherà domenica 25 (15), mentre l'ultima in casa con la Pro Patria sarà il 2 maggio (17.30).

L'auspicio è sfuttare tutti gli slot a disposizione (7, 14 e 21 aprile) per disputare tutte le gare rinviate, anche se la situazione, in continua evoluzione, non permette di avere certezze.

Soprattutto, a preoccupare sono playoff e playout, che hanno una successione obbligata. L'inizio sarà in una data compresa tra il 9 e il 13 maggio, ma nulla è stato deciso anche su eventuali variazioni della formula. "Per la complessità e le caratteristiche del nostro campionato - così Ghirelli - la situazione che più preoccupa è quella legata a playoff e playout. Dedicheremo una attenzione ancora maggiore. sapendo che dobbiamo camminare guardando a vista".

Ghirelli ha anche annunciato la volontà, dopo Pasqua, di valutare una eventuale ripartenza del campionato Under 17, raccogliendo le indicazioni dei presidenti.