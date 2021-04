Crescendo Bertram. Semifinale con Napoli

CERVIA - La Bertram viene a capo di una partita complicata. Battuta Ferrara (70-58) dopo una partita a basso punteggio e a due facce. Avvio contratto dei Leoni (6 punti il primo quarto), che poi riescono a ritrovare energia, fiducia e canestri. Nel secondo tempo la squadra di coach Ramondino cambia passo (Fabi 17 punti, Mascolo 14) e riesce a guadagnarsi un finale senza ansie. Domani (ore 18) la semifinale con Napoli che ha battuto Orzinuovi.

GRANDE RIPRESA

Avvio destabilizzante per la Bertram che trova buoni tiri ma sbaglia incredibilmente le prime 11 conclusioni consecutive. Ferrara, senza Hasbrouck in quintetto, trova subito punti nei primi possessi e va 8-0. Ambrosin sblocca l’incantesimo dopo 6’30” e segna i primi due punti dei Leoni. Al primo stop Ferrara avanti 14-6.

Meglio la Bertram in avvio di seconda frazione aperta dalla tripla di D’Ercole del 9-14. Sanders si sblocca con la tripla del -1 (19-20) dopo sei errori al tiro. Ma il sorpasso non arriva perché seguono 4-5 pieni zeppi di errori da una parte e dall’altra. Fiammata bianconera nel finale con 4 punti di Mascolo che allo scadere segna il canestro che porta Tortona in vantaggio al riposo sul 26-25. Una scintilla che può dare fiducia ai Leoni.

Nell'intervallo consegnato a Ferencz Bartocci il Premio PierFrancesco Betti come miglior dirigente dell'A2



Due triple di Fabi e tre stoppate difensive della Bertram aprono una ripresa di altro livello. Il segnale che la mira, in casa Bertram, è stata aggiustata dopo il 2/14 dall’arco del primo tempo e che l’energia è diversa. Mascolo porta Tortona sul +9 (39-30) al 24’. Ferrara stoppa la fuga con la coppia Usa Hasbrouck-Pacher, nel finale di frazione si accende un prezioso D’Ercole che con 2 triple in fila fissa il 50-45 del 30’.

Pari Ferrara (Pacher) a quota 50 al 32’. Top secret che non molla. Inizia un’altra partita. La coppia Sanders-Cannon danno una bella spallata: +7 (57-50) con 4’ da giocare. Ferrara ancora d’orgoglio cerca di restare aggrappata. Ma Tortona è in controllo, si porta sul +10 (61-51 a -2’30”) e la chiude con i liberi di Tavernelli, Fabi e Mascolo. Finisce senza pericoli 70-58.

BERTRAM-TOP SECRET 70-58

(6-14, 26-25, 50-45)

Bertram Derthona: Mascolo 14, Tavernelli 5, D’Ercole 9, Ambrosin 4 , Fabi 17, Severini 7, Cannon 8, Sanders 6, , Morgillo. Ne: Gazzotti, Romano, Sackey. All. Ramondino

Top Secret Ferrara: Panni 4, Vencato, Hasbrouck 5, Fantoni 4, Dellosto 7, Pacher 10, Zampini 3, Baldassarre 14 , Ugolini , Filoni 2, Basso. Ne: Petrolati. All. Leka

