Matrisciano (M5s) sulla Cerutti: "Continuerò a sollecitare Governo e ministeri"

ROMA - La senatrice del Movimento 5 Stelle Susy Matrisciano (presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama) commenta il mese ulteriore di cassa integrazione per i 255 lavoratori Cerutti: “Una notizia che consente agli operai e alle loro famiglie di tirare un sospiro di sollievo. Da tempo seguo questa vertenza e sono convinta che occorra individuare soluzioni a tutela dei posti di lavoro e per il mantenimento della produzione nei due siti piemontesi. Continuerò a sollecitare il governo e i ministeri competenti, affinché queste condizioni possano realizzarsi. Il ministro Giorgetti convochi subito un tavolo sulla vertenza. La proroga della cassa integrazione apre un’ulteriore maglia, che consente di lavorare a una soluzione di rilancio industriale dei due siti”. La Matrisciano nei giorni scorsi aveva inviato una missiva ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico per chiedere un intervento del governo insieme alla convocazione di un tavolo al Mise.