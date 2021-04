San Giuliano Vecchio, multa a chi passerà col rosso

ALESSANDRIA - La Polizia Municipale di Alessandria ricorda che verrà messo in funzione il 5 aprile il rilevatore di violazioni semaforiche nell’abitato di San Giuliano Vecchio, quello posto all’intersezione tra la Strada Regionale 10 e la Strada Provinciale 150. E' l'ultimo in ordine di tempo di altri rilevatori posti in incroci comunali considerati pericolosi.