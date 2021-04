"Connessioni Prossime" è terminato, ma è già prevista un'edizione speciale

CASALE - Si è conclusa il 26 marzo la seconda edizione di "Connessioni Prossime", il ciclo di webinar dedicato agli studenti delle scuole superiori (e non solo) promosso dalla Rete ScuoleInsieme, Afeva e Aula Amianto/Asbesto e organizzato da Ecofficina Srl.

Tra i numerosi ospiti di questa edizione ci sono stati Mario Calabresi (già direttore de La Stampa e La Repubblica), Marco Imarisio (giornalista de Il Corriere della Sera), Lucilla Giagnoni (direttore artistico a Novara del Nuovo Teatro Faraggiana) e Stefano Ciafani (presidente nazionale di Legambiente).

Dopo un totale di 17 incontri - le cui registrazioni rimarranno disponibili sul canale Youtube dell’Aula Amianto Asbesto - il progetto tornerà ancora una volta a fine aprile per un'edizione speciale.

Gli appuntamenti previsti al momento sono: venerdì 23 Aprile dalle 14 alle 16 in occasione della Giornata mondiale del Libro con Gian Luigi Ferraris, il laboratorio di teatro dell'Istituto Balbo e Maria Paola Casorelli; mercoledì 28 Aprile sempre dalle 14 alle 16 per la Giornata mondiale delle Vittime dell'Amianto con Assunta Prato, Laura Curino, Silvana Mossano, Pietro Igino Barbieri, Simona Martinotti, il rapper Picciotto, Alberto Gaino, Paolo Liedholm, Ruggero Vigliaturo, Manuele Degiacomi, Carlo Degiacomi, Adriana Canepa e i dirigenti scolastici della rete ScuoleInsieme. Altri incontri sono attualmente in preparazione.