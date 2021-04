Crisi Cerutti, il Pd: «C'è ancora molto da fare. Questo mese sarà decisivo»

CASALE - Nella giornata di giovedì i lavoratori Cerutti hanno ricevuto la tanto sperata buona notizia: le due giudici curatrici hanno infatti comunicato che la domanda di prolungamento per un mese della cassa 'Covid' è stata inviata al Ministero del Lavoro. A intervenire e a commentare la notizia è ora il circolo Pd di Casale, che sottolinea l'importanza di accelerare i processi istituzionali a livello territoriale e nazionale.

«Ora che da parte della curatela è stata avanzata la richiesta per la 'cassa covid' e che, per almeno un mese i lavoratori saranno tutelati bisogna procedere celermente con una serie di riscontri. Le competenze dei lavoratori sono oggi il più importante valore aggiunto dell'azienda e perché non venga perso e disperso riteniamo che si debba procedere con questi passaggi fondamentali nelle prossime settimane:

- la convocazione di un tavolo di crisi al Ministero Sviluppo Economico (Mise) per affrontare il tema industriale entro la fine asta del 3 maggio;

- l'avvio di un tavolo Regione-MISE per approfondire anche la strada della costituzione di una cooperativa dei lavoratori che possa presentare un'offerta e rilevare l'azienda o una parte di essa (seguendo l'esempio virtuoso della cartiera Pirinoli di Roccavione);

- la conferma dal Ministero del Lavoro sulle ulteriori possibili iniziative per prolungare il periodo di validità degli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione;

- l'avvio del tavolo territoriale per affrontare a tutto tondo il tema della crisi lavorativa e occupazionale di Casale e del territorio. Proprio su questo abbiamo depositato una proposta di ordine del giorno urgente che confidiamo venga celermente discusso e approvato in consiglio comunale.

C'è molto da fare a tutti i livelli istituzionali in questo mese di aprile, un periodo decisivo per affermare la dignità e identità di 260 lavoratori e famiglia, di tutti noi, di un intero territorio».