Dal sindaco Monti uova per i più piccoli

MONTECHIARO D'ACQUI - Ieri mattina il primo cittadino di Montechiaro d'Acqui, Matteo Monti, non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento pasquale. «Il sindaco a nome della amministrazione comunale ha provveduto alla distribuzione di un uovo di cioccolato per i più piccoli che hanno subito, insieme alle loro famiglie, i disagi di un periodo molto brutto che speriamo di lasciarci alle spalle - hanon informato dal Municipio - Auguri di Buona Pasqua a tutti, grandi e piccini, nonni e nonne preziosi come radici e bambini colorati come fiori: che sia veramente rinascita di una comunità e del mondo intero».