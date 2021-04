Fiamme nella notte: brucia un vigneto

MONLEALE - Sono ancora da definire le cause di un incendio divampato ieri sera, 2 aprile, intorno alle 22.30 in un vigneto a Monleale Alto: per domare le fiamme i Vigili del Fuoco di Tortona e Alessandria hanno dovuto lavorare tutta la notte.

Fortunatamente nonostante le dimensioni del fuoco non ci sarebbero stati feriti né intossicati dal fumo, ma le fiamme hanno raggiunto anche parte dell'attrezzatura per le coltivazioni conservata in un capannone danneggiandola.