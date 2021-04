Ramondino: “Abituarsi a questo tipo di sfide”

CERVIA – “Come ho detto ai ragazzi in spogliatoio, questo è lo standard cui bisogna abituarsi per la fase finale della stagione che durerà almeno un paio di mesi” . E’ visibilmente amareggiato coach Marco Ramondino per la finale di Coppa Italia sfuggita e guarda avanti al prossimo, e più importante, obiettivo che la Bertram deve centrare.

“Complimenti a Napoli per la vittoria in una partita molto dura di medio-alto livello. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per applicazione, atteggiamento, scelte. Nella ripresa loro hanno preso fiducia, la partita è diventata ad alto punteggio. E poi nel finale di partita abbiamo faticato a controllare Mayo che ha fatto tutte le scelte giuste per far vincere Napoli”.

A consolare la Bertram anche gli apprezzamenti del tecnico della Gevi Pino Sacripanti. “Tortona è fatta di campioni ed è una squadra molto bene allenata. Erano preparati su tutto quello che facevamo, quindi complimenti a loro”.