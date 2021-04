Novipiù, derby solo da vincere

CASALE MONFERRATO - Dopo la vittoria con Tortona e la pausa di Coppa Italia per la JBM è di nuovo tempo di derby. Domani, infatti, al PalaFerraris arriva la Reale Mutua Torino (recupero della 24° giornata) già affrontata e battuta un paio di settima fa. Per la corsa playoff dei rossoblù (che dopo questa avranno ancora il recupero con Orzinuovi) serve una vittoria.

UN SOLO RISULTATO

La squadra allenata dall’ex Derthona Demis Cavina arriva al PalaFerraris da seconda in classifica (record di 16 vinte e 6 perse), reduce da una mezza delusione nelle final eight di Coppa Italia dove è stata sconfitta ai quarti da Scafati. Miglior realizzatore della squadra gialloblu (QUI IL ROSTER COMPLETO) è Ousmane Diop (17.6 punti e 8.0 rimbalzi di media a partita). Tra gli italiani, occhi puntati sul capitano Mirza Alibegovic (12.8 punti di media, con il 35% da tre punti) e sull’ex Junior Casale Kruize Pinkins.



L’obiettivo è quello di fare nuovamente una partita attenta in difesa per cercare di limitare il più possibile il gioco corale di Torino

"In questo momento della stagione la caratteristica della nostra squadra è stata la capacità di giocare in maniera fisica contro tutti – spiega coach Andrea Valentini -. Contro Torino dovremo giocare fisicamente perché hanno un roster che ha nella fisicità una delle caratteristiche principali. Abbiamo un’idea di che partita giocare ma tutto parte dall’impatto fisico che occorre per essere competitivi. L’obiettivo è quello di fare nuovamente una partita attenta in difesa per cercare di limitare il più possibile il gioco corale di Torino. In attacco dovremo essere di nuovo bravi a sfruttare le occasioni che ci concederà Torino quando avrà dei cali difensivi. Loro lasciano pochi spazi, noi dovremo essere molto bravi ad approfittarne”.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: mercoledì 7 aprile, 18.00

Arbitri: Radaelli, Tallon e Doronin

In streaming: in diretta su LNP Pass