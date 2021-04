«Aprite i mercati!»: la richiesta d'aiuto dell'ambulante casalese

CASALE - All'ambulante casalese Mauro Merlo la simpatia non è mai mancata. Con la consueta verve e un video sui social lui, che si divide tra le piazze di Casale, Novi, Valenza e Mede occupandosi di abbigliamento per neonati e bambini, denuncia la sua difficoltà, ora che l'attività mercatale per è sospesa per la sua categoria merceologica.

Mauro elenca tutte le attività che gli sarebbero consentite in questi giorni di zona rossa: supermercato, negozi di computer, tabaccaio, ferramenta, cartolerie, negozi di giocattoli, concessionario, profumeria, vivaio, gastronomia, pasticceria... Nessuna invidia verso i commercianti più fortunati di lui ma un grido di allarme: "Chiedo sono di aprire i mercati".