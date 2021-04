Salus, prime vaccinazioni. "Anche 200 al giorno"

ALESSANDRIA - Questa mattina, alle 8.30, è entrata la prima paziente nel centro vaccinale aperto alla clinica 'Salus', operativo da oggi. C'è chi arriva accompagnato, chi da solo. Qualche domanda, molti sorrisi, tantissimi "grazie, finalmente tocca a me".

"Per i primi due giorni l'Asl ci ha inviato un elenco di poco più di 50 persone, ma da giovedì siamo pronti per aumentare il numero. Possiamo arrivare anche a 200 e oltre", sottolinea Clemente Ponzetti, direttore dei presidi alessandrini del Policlinico di Monza. Si entra da via Modena, dove ci sono triage, sala per l'anamnesi, ambulatori per la somministrazione e stanza di osservazione. Tra medici, infermieri e amministrativi una decina di persone impegnate. Il centro è operativo dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 17.45. "Abbiamo iniziato con la fascia '75-79 anni', siamo pronti anche per pazienti con fragilità".

Anche per la viabilità tutto regolare, solo qualche accenno di protesta per la chiusura del tratto di via Trotti.