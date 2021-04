Da Rotary Club e Usaid 52 tablet per le scuole "Saracco" e "Bella"

ACQUI TERME - La Dad è ancora il presente delle scuole del Belpaese. Il Rotary Club ha deciso di tendere una mano agli studenti in tempo di Covid. Mercoledì 31 marzo, infatti, si è tenuta la cerimonia on line, organizzata dal ‘Distretto Rotary 2032’, che ha coinvolto otto scuole del territorio ligure e piemontese destinatarie di una generosa donazione di dispositivi per la didattica a distanza. «L’IC 1, che comprende la Scuola Primaria ‘Saracco’ e la Media ‘Bella’, è stato coinvolto nel programma lanciato da Usaid, la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti e dalla Rotary Foundation – spiega il presidente acquese Ivo Puppo -. Il programma, denominato "USAID - Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-19" prevede la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia Governativa Americana di importanti fondi per contrastare gli effetti della pandemia».

Alla cerimonia virtuale erano presenti, fra gli altri, il Governatore del Distretto Rotary 2032, Giuseppe Musso, e il Console degli Stati Uniti per la Stampa e la Cultura a Milano, Anthony A. Deaton. «In questa prima tranche di finanziamento si è privilegiato l’ambito istruzione in quanto la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente – ha spiegato il Governatore Giuseppe Musso - Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l'inclusione nel sistema scolastico, a maggior ragione in questo periodo in cui la didattica torna a svolgersi prevalentemente con modalità telematiche. Grazie ad USAID e TRF, siamo adesso in grado di consegnare a otto istituti, equamente distribuiti sui nostri territori di Liguria e Basso Piemonte ben 418 tablet che permetteranno agli studenti di seguire al meglio le lezioni online». «La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza per tutti noi il fatto che molti studenti non hanno i dispositivi digitali necessari ad un accesso completo alle risorse della didattica a distanza – ha aggiunto il Console Generale degli Stati Uniti a Milano, Robert S. Needham - Come parte del pacchetto di 60 milioni di dollari di aiuti all’Italia per l’emergenza COVID messi a disposizione dal governo degli Stati Uniti, siamo orgogliosi di essere partner del Rotary in questo progetto e continueremo ad essere al fianco del popolo e del governo italiani nella lotta contro il Covid-19»,

L’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme ha ricevuto in donazione 52 tablet Samsung Galaxy A7. «Desidero ringraziare, a nome di tutto il personale e di tutti gli alunni e delle loro famiglie, la Rotary Foundation, l’Agenzia USAID e il Rotary Club Acqui Terme che, nella persona del presidente Ivo Puppo, ha costituto un valido tramite per il progetto, oltre a essere da sempre a fianco delle istituzioni scolastiche con importanti azioni territoriali di supporto – ha dichiarato la dirigente Scolastica Elisa Camera - In particolare, questa donazione costituisce una straordinaria opportunità per la nostra scuola: lo scorso anno il Ministero ha stanziato finanziamenti che sono stati destinati all’acquisto di dispositivi per la didattica digitale integrata, ma non è affatto scontato raggiungere nella totalità le molte famiglie in difficoltà e gli alunni ancora privi di strumenti idonei a garantire una fruizione didattica efficace. Oltre a garantire quindi il diritto fondamentale di tutti all’istruzione, la qualità dei dispositivi che abbiamo ricevuto permetterà al nostro Istituto, una volta terminata l’emergenza, l’allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, utili a coniugare competenze digitali e formazione».