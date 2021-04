'Un cappuccino tra le righe': la prima parte si chiude con Daniela Piazza

CASALE - Sarà Daniela Piazza a chiudere la prima parte di ‘Un cappuccino tra le righe’, il ciclo di incontri organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna del Comune di Casale. Sabato 10 aprile alle ore 11, in diretta sulla pagina Facebook del progetto, l’autrice ligure presenterà il libro, edito da Rizzoli, ‘La musica del male’. A dialogare con lei sarà la curatrice del progetto Paola Casulli.

Daniela Piazza è laureata in lettere e diplomata in pianoforte, insegna Storia dell'Arte in un liceo - dove segue le attività del Laboratorio di musica -, canta in un coro e fa parte di un gruppo di musica antica. Ha pubblicato diversi articoli di storia dell'arte, ma solo recentemente, e quasi per caso, ha scoperto il piacere della narrazione. ‘Il tempio della luce’ è il primo romanzo, seguito da ‘L'enigma Michelangelo’.

Ma ‘Un cappuccino tra le righe’ non finisce qui: è già in programma un nuovo ciclo di tre presentazioni librarie, sempre in diretta streaming su Facebook alle ore 11 del sabato, che andranno dal 24 aprile al 29 maggio. Nei prossimi giorni sarà svelato il programma completo.