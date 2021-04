Al 'Santachiara' un aiuto per i disoccupati

TORTONA - Fra i soggetti attuatori del bando ‘Buono servizi lavoro disoccupati’ c’è anche l’Istituto Santachiara che nelle due sedi di Tortona e Serravalle intende potenziare i servizi alle persone che, a causa della crisi economica prodotta dalla pandemia, hanno perso il lavoro con particolare attenzione alle categorie più fragili: le donne con carichi di cura e gli over 50, ai quali verrà garantito un bilancio di competenze più lungo e un maggior supporto motivazionale.

Il bando mette al centro la persona disoccupata, facendo leva sulle sue capacità residue e rifocalizzandole verso la ricerca attiva di un’occupazione, più che verso l’accettazione passiva delle attività proposte: focus dell’intervento è la redazione del progetto professionale, strumento fondamentale per la ricollocazione nel mercato del lavoro.

Le azioni orientative individuali avranno lo scopo di accogliere e motivare la persona, aiutarla a definire il suo obiettivo lavorativo, valorizzare le sue competenze con la certificazione del “saper fare” maturato in contesti formali e non formali, accompagnarla al reinserimento professionale tramite tirocini indennizzati. Possono accedere al servizio le persone che si trovano in condizioni di disoccupazione con difficoltà nell’accesso o nel reingresso al mercato del lavoro, e che fanno parte di una delle due categorie: disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale, con particolare riguardo alle persone disoccupate di lunga durata e con maggiori difficoltà di inserimento oppure percettori di ammortizzatori sociali e di misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza o di altre misure determinate dall’emergenza coronavirus.