Clienti che mangiano e bevono nel locale: chiuso per cinque giorni

ALESSANDRIA - Nella serata di ieri la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria ha proceduto alla chiusura cautelativa per cinque giorni di un esercizio dedito alla ristorazione di piazza Matteotti: all'interno si gli agenti hanno riscontrato la presenza di clienti ai quali venivano somministrati cibo e bevande. La titolare, che ha dichiarato di aver aderito a un'iniziativa di protesta nazionale contro le vigenti misure restrittive, è stata sanzionata.

Gli avventori presenti nel locale, invece, sono stati invitati a presentarsi in Questura nei prossimi giorni per la contestazione delle relative sanzioni amministrative.

La protesta della titolare della trattoria: guarda qui

Il locale, ovviamente, è la Nuova Trattoria Asmara di Domenica Scarafia: "Ieri sera gli agenti della Questura sono stati qui - racconta - La multa è di 400 euro, ma scende a 280 euro se pago entro cinque giorni. Ho solo detto che se avessi avuto questi soldi non avrei rischiato... Comunque ora resterò chiusa come da sanzione e lunedì riaprirò solo per l'asporto. Ma chi vuole solo lavorare con onestà è finisce sempre per essere penalizzato".