Il Comune ribadisce: «Palafiere unico centro vaccini di Casale»

CASALE – Il centro vaccini all’interno dell’ospedale Santo Spirito di Casale è stato definitivamente chiuso vista la piena operatività di quello all’interno del polo fieristico Riccardo Coppo di piazza D’Armi (inaugurato il primo aprile), che diventa quindi l'unico punto di riferimento vaccinale per il distretto casalese. E a partire da oggi anche gli over 60 (compresi i nati nel 1961) possono dare la loro preadesione per vaccinarsi iscrivendosi al portale della Regione Piemonte.

Inoltre, è a disposizione il numero telefonico per aiutare chi avesse difficoltà o problemi ad accedere al portale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12: basterà chiamare allo 0142 444336. È dedicato alle persone con età compresa fra i 60 e i 79 anni senza patologie gravi. Per quest’ultimi, infatti, l’inserimento nel piano vaccinale avverrà direttamente tramite il proprio medico di famiglia. Non verranno date informazioni di carattere sanitario od operativo ma solo di supporto per l’inserimento dei dati online.

«Il centro è entrato pienamente in funzione e le vaccinazioni proseguono sette giorni su sette per dodici giorni al giorno» le parole del sindaco Riboldi.