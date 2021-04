Inail, 300 milioni di euro per il nuovo ospedale. "Ma sono valutazioni"

ALESSANDRIA - Ci sono anche 300 milioni di euro in quota Inail per la realizzazione del nuovo ospedale di Alessandria nel Dpcm dello scorso febbraio nella parte dedicata a "Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria".

E' l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ad annunciarlo, aggiungendo che "il finanziamento da parte dell’Inail della costruzione di otto nuovi ospedali in Piemonte porterà mai stati così tanti cantieri per la sanità piemontese".

"Vogliamo innanzitutto precisare che ogni nuovo ospedale è benvenuto sul nostro territorio, tuttavia è importante che non si creino false aspettative nei cittadini, ai quali si deve spiegare che il nuovo Dpcm sugli investimenti dell’Inail aggiorna i progetti, ma non costituisce finanziamento per gli stessi” spiegano il presidente del Gruppo Pd in consiglio regionale Raffaele Gallo e il vicepresidente della Commissione Sanità Domenico Rossi (Pd).

“Il Dpcm al quale fa riferimento Icardi, infatti, non prevede finanziamenti - proseguono gli esponenti 'dem' - ma semplicemente l’aggiornamento di un elenco che definisce i progetti valutabili dall’Inail nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare. Ogni progetto, quindi, sarà sottoposto a valutazione".