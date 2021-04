2011-2021: 10 anni di CUSPO, 10 anni di sport

SPORT - L'8 aprile 2011 nasceva ufficialmente il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale ed ha come mission la promozione sportiva all'interno dell'UPO. Ma fin da subito il CUSPO ha stabilito un ottimo radicamento sul territorio (in tre province, Vercelli, Novara e Alessandria), diventando via via un punto di riferimento per sportivi di ogni età, soprattutto per i giovani. "Il lavoro e la qualità pagano", conferma la presidentessa Alice Cometti, Maestra di scherma al vertice dell'Associazione fin dall'inizio, ora al suo terzo mandato: "L'obiettivo è di crescere un passo alla volta, mantenendo l'aspetto qualitativo dominante sui 'grandi numeri'.

Tornei, campionati federali, ma anche partecipazioni e organizzazione di gare internazionali: "Siamo entrati in punta di piedi ma il territorio ha dimostrato di apprezzare la nostra offerta sportiva che abbiamo via via migliorato e modulato a seconda delle esigenze, anche grazie a sinergie con altre associazioni del territorio", sottolinea il Segretario Generale, Alessio Giacomini. Così sono stati sviluppati progetti di sviluppo su discipline che fino ad allora erano appannaggio di poche società: una sana competizione che ha portato a migliorare la pratica e la divulgazione dello sport: calcio a 5, rugby e scherma, per esempio, i cui risultati sono ottimi. Volley e basket dalle grandi prospettive future.



Difficile sintetizzare un decennio di sport in poche righe. Più semplice parlare del futuro: "Nella speranza di riprendere a pieno regime, puntiamo a migliorare la presenza in Ateneo (iscrizione sempre gratuita per gli universitari), i progetti a favore dei ragazzi con disabilità, gli appuntamenti internazionali".



CUSPO IN CIFRE (dati 2019)

+ di 1.000 tesserati

5 CUS Point

3 Sedi a Alessandria, Novara, Vercelli

Sedi sportive ad Alessandria (Centro Sportivo CUS a Casalbagliano), Sala di Scherma in via Lumelli, Palestra Fitness Campus a Novara, Campo Sportivo ex San Giuseppe a Vercelli

+ di 4.000 ore di sport all'anno

3.600 atleti partecipanti alle manifestazioni

oltre 10.000 giovani e non, coinvolti nelle iniziative CUSPO

11 ori, 7 argenti, 17 bronzi tra Campionati Nazionali, Internazionali e Universiadi

