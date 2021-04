Autosped, saltano altre tre gare

CASTELNUOVO SCRIVIA - Il responso dei tamponi tiene ancora ferma Autosped. L'ultima gara giocata dalle giraffe in A2 è stato il successo casalingo contro Lupe San Martino, il 20 marzo: tre settimane senza gare, dopo il rinvio del match del 27 contro Moncalieri, ma anche di quello con Sanga Milano il 3 e del recupero con la torinesi, fissato per il 7. Domani, sabato, la squadra di coach Francesca Zara avrebbe dovuto affrontare, in trasferta, Sarcedo: gara anche questa spostata e la società ha chiesto alla Lega Basket Femminile di rimandare pure il match casalingo con Sanga, che era stato riprogrammato per mercoledì 14, e il turno regolare a Mantova, di sabato 17.

Per questi ultimi due confronti manca ancora l'ok allo slittamento. Dopo che le atlete si negativizzeranno, si spera presto, i tempi per il ritorno in campo non sono immediati, perché c'è da valutare la ripresa dopo quasi un mese e dovranno essere ripetute anche le visite di idoneità.

Il caso di Castelnuovo non è l'unico, anche nel girone sud ci sono squadre con partite in sospeso: Federazione e Lega hanno così deciso di spostare al 5 maggio la conclusione della stagione regolare, per permetttere di collocare i turni mancanti. Playoff e playout inizieranno il 12 maggio (in origine il via era stato indicato nel weekend del 1°/2 maggio), anche se le giornate non sono molte e si rischia un calendario ingolfato e difficile da rispettare. La Lega ha anche stabilito criteri per determinare classifiche ponderate per i club che non dovessero recuperare tutti gli incontri.