Centro vaccinale: "taglio del nastro" con il vice governatore

BISTAGNO - Tutto pronto per l'inaugurazione del Centro Vaccinale temporaneo di Bistagno. Domattina, sabato 10, le prime inoculazioni presso la palestra comunale prestata alla funzione sanitaria. «Dall'inizio della pandemia sono stati commessi tanti errori - ha commentato il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra - Si poteva fare meglio, si poteva fare di più a tutti i livelli. Però quando si raggiungono questi risultati, con un crescente numero di Centri periferici e soggetti vaccinati, ci si rende conto che il passo è importante e il resto sono solo polemiche da social network. In un solo weekend riusciremo a vaccinare più di 230 persone e così faremo nei successivi, anche per la fascia d'età 60/69, grazie alla disponibilità manifestata dal dottor Galante. Così diamo una mano a tutto l'Acquese: più vaccinati ci sono, più alte sono le probabilità che la prossima estate sia 'normale'».

L'inaugurazione sarà alle 10, parteciperanno il vice Presidente della Regione Fabio Carosso, l'assessore regionale Marco Protopapa e il dirigente Asl Acqui-Ovada Claudio Sasso.