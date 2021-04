I Leoni con Telethon: all’asta le canotte

TORTONA - Territorio, sociale e sport in un'iniziativa. La Bertram Derthona scende in campo al fianco della Fondazione Telethon in occasione dell’asta benefica - in memoria di Stefania - prevista per il 22 e 23 maggio a Silvano d’Orba. I Leoni contribuiranno all’iniziativa, il cui ricavato verrà destinato alla ricerca sulle malattie genetiche, donando due canotte ufficiali da gioco della stagione 2020/21, firmate da Jamarr Sanders e Bruno Mascolo.

Queste le parole di Daniele Barca (figlio della signora Stefania scomparsa nel 2016 di leucemia): “Sono estremamente felice e onorato che il Derthona Basket per il secondo anno consecutivo aderisca al nostro evento benefico pro Telethon in ricordo di mia madre. Un grazie veramente di cuore da parte mia e di Telethon Alessandria ai Leoni del Derthona: vi attendo numerosi il 22 e 23 maggio al nostro evento benefico a Silvano d’Orba”.

Da parte del club bianconero le considerazioni del direttore marketing e comunicazione Francesco Carotti: “Abbiamo la sensibilità e la consapevolezza che tanti piccoli gesti possono portare grandi traguardi, compiendo passi importanti nella lotta alle malattie genetiche. Per questo motivo abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa, a supporto di Telethon”.

L’asta benefica pro Telethon si svolgerà a Silvano d’Orba il 22 e 23 maggio. Un’occasione speciale per tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati di pallacanestro per fare del bene e accaparrarsi le divise autografate dei giocatori della Bertram.

(LEGGI IL COMUNICATO DEL CLUB)