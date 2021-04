La Regione pronta ai sopralluoghi per la gelata

TORINO - «Prendo atto della grave avversità che ha colpito i territori piemontesi e in particolare le numerose colture che in questo periodo erano già in fiore, mettendo a serio rischio i futuri raccolti» ha dichiarato ieri l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa della Regione Piemonte.

La gelata dei giorni scorsi ha interessato in particolare le colture da frutto, orticole e vite, già vessate negli ultimi anni da gravi eventi eccezionali legati al cambiamento climatico.

«Il gelo non ha risparmiato nessuna zona della regione mettendo a rischio un’economia già compromessa da questo lungo periodo pandemico e dalle recenti alluvioni – spiega il tecnico di Palazzo Lascaris - Al fine di constatare con maggior puntualità quanto determinato dallo shock termico stiamo organizzando alcuni sopralluoghi utili per verificare l’entità dei danni che sicuramente le associazioni agricole quantificheranno nei prossimi giorni».

Nella giornata di martedì 13 aprile l’assessore è stato invitato dal tavolo ortofrutticolo cuneese ad effettuare un sopralluogo nelle zone colpite, occasione per incontrare le organizzazioni dei produttori. «Per noi è molto importante dimostrare la vicinanza delle istituzioni alle nostre aziende agricole anche e soprattutto nei momenti di difficoltà» ha concluso Protopapa.