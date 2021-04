“Cultura e sviluppo”, incontro online con Raffaella Romagnolo

INCONTRI D'AUTORE - Un romanzo civile e intimo al tempo stesso: Raffaella Romagnolo ritorna agli Incontri d’autore dell'Associazione Cultura e Sviluppo con il nuovo romanzo, Di luce propria, appena pubblicato da Mondadori.



L’appuntamento è per domani pomeriggio, lunedì 12 aprile alle 18 in diretta streaming: https://www.culturaesviluppo.it/?p=12557

LEGGI ANCHE: Raffaella Romagnolo torna in libreria con "Di luce propria"



«Me. Scegli me.» In fila con gli altri, Antonio Casagrande sa che la sua preghiera muta non troverà ascolto. Scelgono sempre qualcun altro. È stato così per gli undici anni che ha trascorso all’orfanotrofio genovese che lo ha accolto appena venuto al mondo, il 13 giugno 1855. E non c’è dubbio che sia per quella pupilla color perla. Chi vorrebbe un bambino difettoso? Invece un bel giorno succede. «Lui» indica l’uomo che gli sta davanti. Gli serve un apprendista. Nella bottega di Alessandro Pavia, Antonio impara quel che gli servirà a stare al mondo: la magia dell’alfabeto, la passione per la politica, l’amore per la giustizia e soprattutto la nuovissima arte della fotografia. Il resto glielo spiega madama Carmen, tenutaria di bordello con il cuore spezzato e un gran talento per gli affari.