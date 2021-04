"Fermate il diserbo chimico per preservare la biodiversità dei canali"

VALENZA - L’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese rivolge un accorato appello alle aziende agricole: «Aiutateci a conservare la qualità dell’acqua, la più importante risorsa del nostro territorio».

Spiegano dal Parco: «In pianura, specialmente nelle aree coltivate a riso, la natura trova ancora spazi interessanti nel sistema di fontanili e canali che solcano le coltivazioni. La rete di canali alimentati dai fontanili è stata scavata nei secoli per l’approvvigionamento delle acque e oggi costituisce l’ultimo rifugio per la biodiversità. Le loro sponde e le acque correnti custodiscono infatti piante acquatiche che, a loro volta, consentono la riproduzione e il riparo di pesci, rane, testuggini palustri libellule e altri invertebrati. I fontanili e i canali diserbati chimicamente sono invece “morti”. Per mantenere in vita questi residuali elementi naturali c’è perciò bisogno della collaborazione degli operatori del comparto agricolo, come già di fatto richiesto dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC): infatti, tra gli impegni previsti per beneficiare dei contributi pubblici è esplicito il divieto del diserbo chimico delle sponde dei corsi d’acqua. Solo con il rispetto generalizzato di questo principio in area vasta si potrà ottenere qualche risultato, poiché il controllo dei soli guardiaparco, peraltro limitato alle Aree protette e ai siti che ricadono nella Rete Natura 2000, non è di sicuro sufficiente. Purtroppo i dati non sono incoraggianti: nelle nostre acque superficiali persiste la presenza di fitofarmaci ed erbicidi, sostanze chimiche di cui si fa ancora largo consumo. È noto che questo, oltre ad essere un problema ambientale di vasta portata, costituisce una grave minaccia per la salute di tutti noi, a partire dagli utilizzatori e dai residenti nelle vicinanze delle zone trattate. L’Ente-Parco, anche per quest’anno, ringrazia per la collaborazione le aziende agricole che porranno particolare scrupolo e attenzione al rispetto di questo divieto a favore di tutta la comunità».