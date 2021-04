Il "Trio Miniature" inaugura il Gamondium Music Festival

CASTELLAZZO BORMIDA - Prende il via la terza edizione del Gamondium Music Festival, festival internazionale che porta i grandi interpreti e la grande musica nella ridente e culturalmente viva cittadina di Castellazzo Bormida. E lo fa con un appuntamento in streaming che andrà in onda sabato 10 aprile, alle ore 21, sulla piattaforma Vincerò tv (e in replica domenica 11 aprile alle ore 21.30). Il titolo del primo concerto è "Trio Miniature", "un omaggio alle forme brevi nella musica - spiega Marcello Bianchi, docente di violino al conservatorio Vivaldi e ideatore della rassegna insieme alla pianista Daniela Demicheli - Sono tanti i compositori che hanno composto brevi pezzi, eseguiremo brani che si concludono in una manciata di minuti, come a voler dipingere acquerelli. Il pubblico potrà divertirsi ascoltando una breve composizione, come quando si ascolta una poesia o una barzelletta".



A esibirsi sarà l’Ensemble Perosi, formato dallo stesso Bianchi al violino con Daniela Demicheli al pianoforte e Claudio Merlo al violoncello, che seguiranno musiche di Juon, Cajkovskij, Brahms, Bridge, Bendel e Höricht. Il festival internazionale di musica Gamondium è promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida, in collaborazione con il Comune. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria ed è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Crt e del Comune di Castellazzo. I concerti che verranno trasmessi stasera, il 24 aprile e l'8 maggio sono stati registrati, grazie alla gentile concessione della Confraternita di Sant'Antonio Abate, nella chiesa omonima di Castellazzo.