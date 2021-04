Tortonese in 'giallo' per il rischio pioggia

TORTONA - Il bollettino meteo di Arpa Piemonte segnala allerta gialla nel Tortonese (zona H) nelle prossime ore, a causa del rischio idrogeologico dovuto a possibili locali allagamenti.

Per il momento non si segnalano ancora nemmeno precipitazioni in zona, ma le previsioni indicano che il peggio dovrebbe accadere nella notte fra sabato e domenica: come sempre si raccomanda prudenza e si ricorda che per effetto del 'coprifuoco' a prevenire la diffusione del contagio del coronavirus, su tutto il territorio nazionale rimane il divieto, già in vigore, di circolare tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, salute e urgenze, da giustificare con l'autocertificazione.