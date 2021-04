Cominciata la riasfaltatura delle strade di Casale

CASALE – Sono iniziati lo scorso giovedì 8 aprile i nuovi lavori di riasfaltatura delle strade di Casale: sei interventi che interessano sia vie del centro sia strade delle frazioni, per una spesa totale di 300 mila euro.

La prima strada interessata è via Mellana, dove i lavori, meteo permettendo, si dovrebbero concludere il 20 aprile: «La priorità – ha sottolineato il vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Emanuele Capra -sta andando verso quelle vie e strade più rovinate e che colpevolmente sono state escluse negli anni da una doverosa riasfaltatura».

Terminati i lavori in via Mellana, si proseguirà con i restanti interventi che sono previsti al Primo Rondò di Oltreponte e in alcuni tratti dell’ex Strada Provinciale 7 (verso Coniolo), di via Facino Cane, di Salita Sant’Anna (tra via Buozzi e via Braccio) e della strada comunale di Rolasco.