E' ancora allerta gialla, ma per ora nessun problema

TORTONA - E' stato esteso per altre quarantotto ore l'avviso di allerta gialla per la zona H della provincia, corrispondente al Tortonese, dove in effetti sta piovendo quasi senza sosta da ieri sera tardi.

I temporali in corso, visibili nell'immagine qui sopra di Arpa Piemonte, dovrebbero calare un po' di intensità in tarda mattinata-primo pomeriggio per poi riprendere fino alla serata di martedì. Per il momento non si segnalano particolari disagi o danni a persone e cose, ma la situazione è ovviamente ancora provvisoria