I volontari di Azione Tortona rimuovono una pianta

TORTONA - Dopo alcune segnalazioni, ieri mattina, i volontari di Azione Tortona hanno rimosso una pianta ormai morta che ostacolava il passaggio all'interno del Parco del Lavello. "Questa nostra operazione - dicono dall'associazione - vuole essere un contributo concreto per la nostra città e per le nostre aree verdi, oltre a ricordare che solo con una presenza costante e una frequentazione abituale di cittadini e sportivi all'interno di questo parco si può tornare ad avere il controllo e il decoro dello stesso".

Intanto, per sostenere le spese di gestione della sede chiusa ormai da tempo per la prevenzione al coronavirus, sono state ideate le nuove t-shirt 'Azione Tortona' come forma di autofinanziamento: è possibile prenotarle attraverso i canali social dell'associazione o via mail.