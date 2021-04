L'alessandrinità del candidato al Nobel

ALESSANDRIA - Jovan Divjak, classe 1937, è morto la scorsa settimana, vinto da una malattia. In Bosnia è conosciuto per l'impegno a difesa di Sarajevo, durante la guerra dei Balcani. È stato anche candidato al Nobel per la pace.

Nella nostra provincia aveva molti amici, grazie all'associazione Sie (Solidarietà internazionale ed emergenze): parecchi gli incontri avvenuto tra i volontari e Divjak a Sarajevo. Ma decisamente significativa è stata anche la sua trasferta ad Alessandria (e Valenza): ha incontrato molti giovani che ne hanno apprezzato umanità, garbo e senso del dovere.

Sul "Piccolo" di martedì, il ricordo.