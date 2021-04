Con il passaggio in zona arancione Outlet aperto e mercato al completo

SERRAVALLE SCRIVIA — Con il passaggio in zona arancione, da oggi in Piemonte torna possibile aprire i mercati rionali anche alle bancarelle non alimentari. Ai banchi di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici – gli unici consentiti in zona rossa – si aggiungeranno gli altri operatori dei diversi settori merceologici.

I centri commerciali rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi (sempre aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole). Tranne che nei giorni festivi e prefestivi, quindi, l’Outlet di Serravalle Scrivia sarà aperto dalle 11 alle 19. Al Retail Park l’apertura è dalle 10 alle 20. Bar e ristoranti saranno attivi solo per asporto e per consegna a domicilio.