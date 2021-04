In Consiglio Ordine del giorno condiviso sul commercio

OVADA - L'ipotesi nata a margine della manifestazione davanti al comune di martedì scorso, si è trasformata in un Ordine del Giorno a favore degli operatori commerciali ancora alle prese con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Ciò che in un primo momento sembrava un'iniziativa di politica di "Ovada viva", principale gruppo di opposizione in Consiglio, si è trasformata in un testo condiviso dopo l'ultima conferenza dei capigruppo. Tanto che l'ordine, che poi sarà inviato ai parlamentari della Provincia di Alessandria, è stato aggiunto per la seduta del consiglio comunale di questa sera, in programma dalle 21.00, convocata in un primo momento solo per varare la nuova convenzione tra Comune e Provincia per la gestione delle procedure di assegnazione degli appalti. La seduta si terrà attraverso la piattaforma Gotomeeting. Le modalità per seguire i lavori saranno pubblicati da questa mattina sul sito internet istituzionale del Comune di Ovada.